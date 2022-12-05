МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ухудшило прогноз по суверенному рейтингу Франции на уровне "AA" до негативного со стабильного, говорится в сообщении агентства. S&P отозвало рейтинг Twitter из-за отсутствия достаточной информации

Сам долгосрочный рейтинг был сохранен на уровне "AA", краткосрочный — на отметке "A-1+", отмечается в релизе.

"Замедление экономики Франции и меры правительства по защите домохозяйств и предприятий от энергетической инфляции окажет давление на государственные финансы", — отмечают аналитики агентства.

S&P понизило прогноз роста ВВП страны на 2023 год до 0,2% с 1,7%, которые ожидались в июле, а также повысило прогноз дефицита бюджета до 5,4% ВВП с 4%. Эти прогнозы, комментирует агентство, подвержены дополнительным рискам, которые могут еще больше сократить бюджетное пространство Франции, включая в том числе затяжную экономическую рецессию.

В то же время в 2022 году агентство ожидает рост ВВП Франции на 2,5%, а в 2024 — на 1,6%. В текущем году S&P ожидает инфляцию во Франции на уровне 5,9%, затем показатель снизится до 4,4% в 2023 году, а в 2024 году — до 2,4%. Агентство в то же время прогнозирует, что базовая инфляция ускорится в ближайшие месяцы из-за роста давления на заработную плату.