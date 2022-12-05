МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Казахстана в иностранной валюте на уровне "BBB" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. S&P отозвало рейтинг Twitter из-за отсутствия достаточной информации

Fitch пишет, что РДЭ Казахстана отражает хорошие показатели бюджета и платежного баланса страны, устойчивые к внешним ударам. При этом к факторам, которые сдерживают рейтинг страны, Fitch, среди прочего, относит высокую зависимость экономики от сырьевых товаров, повышенный уровень инфляции и менее развитую систему экономической политики по сравнению с аналогичными странами уровня "BBB".

Агентство может понизить рейтинг страны на фоне последствий санкций, связанных с Россией или геополитической напряженности, ухудшения баланса страны из-за резкого скачка цен на сырьевые товары или сбоев в экспорте.

Повысить рейтинг Fitch может в свете продолжающегося укрепления основ экономической политики или укрепления фискальных и внешних буферов.