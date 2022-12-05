НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек — ПРАЙМ. Министр экономического развития России Максим Решетников проводит встречу с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мьянмы, старшим генералом Мин Аун Хлайном, передает корреспондент РИА Новости. Россия и Мьянма подпишут рамочные соглашения о сотрудничестве

Переговоры проходят в закрытом формате.

Решетников находится в столице Мьянме с рабочим визитом, в рамках которого примет участие в третьем заседании межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству стран вместе с министром инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо. Предполагается, что в ходе встречи стороны обсудят вопросы расчетов в нацвалютах, инвестиций в туристический сектор и взаимной торговли.

Предыдущее заседание межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Мьянмы прошло в августе этого года.

По данным Минэкономразвития, рост торгово-экономических связей России и Мьянмы за первые девять месяцев этого года вырос на 80%. При этом за прошлый год товарооборот двух стран составил 431,6 миллиона долларов.

Накануне Решетников провел встречу с министром туризма Мьянмы, в ходе которой, в частности, обсуждался вопрос продвижения сотрудничества в туристической сфере.