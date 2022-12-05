АЛМА-АТА, 5 дек — ПРАЙМ. Национальный банк Казахстана ухудшил прогноз по инфляции до 20-21% к концу этого года, а также роста ВВП — до 2-3%, сообщает пресс-служба регулятора. Центробанк Казахстана повысил базовую ключевую ставку

В сентябре нацбанк прогнозировал инфляцию к концу года на уровне 16-18%, рост ВВП — в диапазоне 2,5-3,5%. Годовая инфляция в Казахстане на 1 декабря достигла 19,6%.

"Прогноз инфляции был пересмотрен. В базовом сценарии в текущем году, по прогнозам, годовая инфляция сложится в пределах 20-21%. По оценкам, пик годовой инфляции прогнозируется в I квартале 2023 года", — говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, в результате продолжающейся структурной перестройки торговли при высоких инфляционных ожиданиях и дезинфляционной внешней среде прогноз по инфляции на 2023 год повышен до 11-13%. Между тем в 2024 году в результате роста внутреннего спроса и более медленного снижения ожиданий инфляция прогнозируется регулятором в пределах 7-9%.

"Такая траектория инфляции ожидается при условии, что по мере смягчения инфляционного фона и при стабильных ценах на зерновые инфляционные ожидания снизятся и закрепятся на исторически среднем уровне. Это позволит инфляции в дальнейшем достичь целевых ориентиров", — говорится в сообщении.

Нацбанк также констатировал, что в динамике экономического роста, несмотря на общее замедление, основные сектора экономики, за исключением горнорудного, растут быстрее в этом году. "Снижение выпуска горнодобывающей отрасли связано с ремонтами на месторождениях, а также нарушениями логистики. Рост ВВП в этом году сложится в пределах 2-3% с последующим ускорением в 2023 году до 3-4%", — говорится в пресс-релизе.