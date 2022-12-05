МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в октябре снизился на 1,8% по сравнению с сентябрем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Индекс деловой активности в еврозоне увеличился в ноябре

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ждали месячное снижение на 1,7%.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в октябре уменьшился на 2,7%. Аналитики ожидали снижения на 2,6%. В Евросоюзе розничные продажи в октябре сократились на 1,7% по сравнению с сентябрем, а в годовом исчислении — уменьшились на 2,4%.

Агентство также пересмотрело сентябрьские показатели для еврозоны и ЕС: теперь сентябрьский рост к августу оценивается в 0,8% в еврозоне и ЕС, а не в 0,4%. В годовом выражении снижение на 0,6% пересмотрели до нулевой динамики в еврозоне, а в ЕС — до роста на 0,3% со снижения на 0,3%.

Больше всего продажи в годовом выражении в октябре выросли в Словении (+8,5%), на Мальте (+7,2%) и в Латвии (+5,7%). Наибольшее снижение наблюдалось в Дании (-9,5%), Швеции (-6,4%) и Бельгии (-5,7%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в октябре сократился на 3,9%, в ЕС — на 3,6%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении уменьшились в еврозоне и ЕС на 2,6%.