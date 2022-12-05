МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в ноябре неожиданно вырос, до 56,5% с 54,4% в октябре, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Индекс деловой активности в промышленности США в ноябре сократился

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сокращения показателя до 53,3%.

Индекс занятости в секторе услуг страны в ноябре вырос до 51,5% с 49,1% месяцем ранее.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.