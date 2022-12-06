МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Франция в августе нарастила ввоз товаров из России в месячном выражении на четверть — до 1,1 миллиарда евро, следует из анализа РИА Новости данных национальных статистических ведомств стран Евросоюза.

Рост произошел впервые с февраля текущего года, когда показатель составлял внушительные 1,8 миллиарда евро. Затем Франция в течение пяти месяцев снижала траты на российскую продукцию.

Согласно анализу агентства, сильнее всех в августе увеличила импорт товаров из России в месячном выражении Португалия — в 9,4 раза, до 79 миллионов евро. Также выросли покупки российских товаров в месячном выражении у Латвии (44%), Австрии (27%), Испании (27%), Греции (15%) и Словакии (6%). В то же время лидерами по сокращению ввоза российской продукции среди европейских стран стали Словения (-60%) и Ирландия (-63%).

Германия в августе вернула себе звание главного покупателя российских товаров после того, как в июле ее обогнала Италия, — импорт из РФ достиг 2,7 миллиарда евро против итальянских 2 миллиардов евро. На третьем месте расположились Нидерланды с закупками на 1,5 миллиарда евро.

В то же время пять европейских стран в августе нарастили поставки товаров в Россию в месячном выражении, при этом наибольшее увеличение экспорта произошло у Кипра (в 6,7 раза). Венгрия увеличила продажу России продукции на 23%, Бельгия — на 19%, Германия — на 13%. Литва нарастила поставки на 2%, до максимальных с февраля текущего года 292 миллионов евро. Сильнее всех сократили экспорт месяц к месяцу Швеция (-40%), Ирландия (-39%) и Испания (-39%).

ФРГ и Италия являются и главными поставщиками европейских товаров в Россию: немецкий экспорт в августе составил 1,15 миллиарда евро, итальянский — 462 миллиона евро. Тройку лидеров замыкает Польша с поставками на 342 миллиона евро.

Весной ЕС начал вводить санкции против Москвы, в том числе на экспорт и импорт различных товаров. Основные экспортные ограничения запретили вывоз в Россию многих видов оборудования, технологической продукции и потребительских товаров стоимостью более 300 евро. В то же время под санкции попали некоторые виды российского сырья и продукции. Так, в августе вступило в силу эмбарго на поставки российского угля.