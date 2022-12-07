МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Банк России концептуально поддерживает законопроект о майнинге, однако полагает, что криптовалюта, полученная в результате майнинга, может быть продана исключительно на иностранной площадке и только нерезидентам, сообщила РИА Новости пресс-служба ЦБ РФ. В Минфине рассказали, как майнинг может помочь российской экономике

"Банк России концептуально поддерживает законопроект. Он предусматривает ограничения на совершение сделок с криптовалютой, полученной в результате майнинга. При этом полагаем, что криптовалюта, полученная в результате майнинга, может быть продана исключительно с использованием иностранной информационной инфраструктуры и только нерезидентам", — сказали в пресс-службе регулятора.

"В свою очередь мы допускаем возможность снятия таких ограничений в рамках экспериментально-правовых режимов при условии совершения сделок с криптовалютой через уполномоченную организацию. В целом мы придерживаемся позиции о недопустимости оборота цифровой валюты на территории Российской Федерации", — добавили в ЦБ.

Во вторник, до официального сообщения Банка России о своей позиции по законопроекту, замминистра финансов Алексей Моисеев заявил журналистам, что ЦБ РФ выступает фактически за тотальное лицензирование майнинга криптовалют, и с такой позицией регулятора Минфин не согласен.

В ноябре группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет легализовать в России майнинг криптовалюты. Как пояснял один из авторов законопроекта, глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле, а также позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют.

Законопроект, по словам Аксакова, предусматривает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с Банком России. А контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом устанавливается запрет на рекламу или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц криптовалюты.

Исходя из текста законопроекта, его нормы начнут действовать с 1 января 2023 года. По словам депутата, деятельность по майнингу криптовалют в России активно развивается, однако ее законодательное регулирование до сих пор отсутствовало.