МИНСК, 8 дек — ПРАЙМ. Белоруссия планирует перейти на метод референтного ценообразования на лекарства, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли страны Алексей Богданов. Путин ратифицировал протокол о реструктуризации госкредита Белоруссии

"Референтное ценообразование уже вводилось в Беларуси в 2018-2020 годах и показало свою эффективность, отмечалось снижение стоимости большей части лекарственных препаратов… Этот положительный опыт мы хотели бы снова внедрить", — приводит слова Богданова пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.

Поясняется, что референтное ценообразование предусматривает оценку стоимости того или иного лекарственного препарата в стране происхождения и в списке референтных стран, похожих на Белоруссию.

По словам министра, в пандемию коронавируса эту систему в стране отменили, поскольку требовалось привозить лекарства из других стран, а логистика была ограничена. "Сегодня ситуация стабилизировалась, и мы спокойно можем вернуться к этому методу ценообразования, который работает во многих странах мира", — подчеркнул он.

Богданов отметил, что метод референтного ценообразования позволит выработать справедливые цены на лекарства.

С начала 2021 года власти Белоруссии приняли ряд решений, устанавливающих жесткое ценовое регулирование на социально значимые товары, включая около полусотни лекарств.

По информации пресс-службы, в четверг в Минске проходит международная конференция "Референтное ценообразование на лекарственные средства. Изучение опыта и существующие проблемы". На мероприятии обсуждается международный опыт ценообразования на лекарственные средства, принцип работы метода референтного ценообразования и его эффект, а также актуальные вопросы возобновления референтного ценообразования в Белоруссии.