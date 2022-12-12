КИШИНЕВ, 12 дек — ПРАЙМ. Рост средних потребительских цен в Молдавии в ноябре замедлился до 31,4% в годовом выражении с рекордного за последние 20 лет уровня в 34,6%, зафиксированного в октябре, следует из сообщения Национального бюро статистики страны. Годовая инфляция в Белоруссии замедлилась до 13,3 процента

"Национальное бюро статистики сообщает, что средние потребительские цены в ноябре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. (за последние 12 месяцев) увеличились на 31,4%, в том числе на продовольственные товары на 33,1%, непродовольственные товары на 21,2% и услуги, оказываемые населению, на 44,7%", — говорится в ежемесячном отчете.

В ноябре по сравнению с октябрем яйца подорожали на 11,97%, овощи — на 5,49%, сахар – на 3,75%. В категории оказанных населению услуг больше всего вырос тариф на электроэнергию — на 37,38%.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Вице-премьер Андрей Спыну призывал жителей экономить электроэнергию в утренние и вечерние часы, госучреждения получили инструкции по сокращению потребления. Власти заявляют, что сейчас Молдавия закупает электроэнергию в Румынии по цене от 190 до 348 евро за МВт.ч. Расположенная в непризнанном Приднестровье Молдавская ГРЭС по контракту продавала Кишиневу энергию по 62,5 доллара, но с 1 ноября молдавская сторона отказалась от закупок с этой станции.