МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Интернет-экономика России по предварительным прогнозам Российской ассоциации электронной коммерции (РАЭК) в 2022 году вырастет на 24% в сравнении с 2021 годом, до 11,8 триллиона рублей, при этом темпы роста снизились почти в два раза, заявил глава ассоциации Сергей Гребенников. Российская ассоциация электронных коммуникаций назначила нового директора

"Согласно предварительным прогнозам аналитического отдела РАЭК, в 2022 году интернет-экономика России вырастет на 24% по отношению к 2021 году и достигнет объема 11,8 триллиона рублей. По отношению к предыдущим годам темпы роста снизятся почти в два раза (в 2020 году рост составил 41% год к году, в 2021 — 42%). Мы растем, но этого недостаточно", — сказал Гребенников, слова которого приводит пресс-служба ассоциации.

Помимо этого в ассоциации отметили, что сегмент интернет-рекламы в 2022 году впервые за весь период наблюдений столкнется с падением объемов. "Ожидается, что по итогам года падение составит 10% от объемов 2021 года — до 390,7 миллиарда рублей. Объемы сегмента электронной коммерции в 2022 году, по прогнозам, увеличатся почти до 11 триллионов рублей, однако темпы роста снизятся до 10% год к году", — добавили в РАЭК.

Отмечается, что инфраструктурный сегмент в 2022 году, согласно прогнозам, почти не потеряет в динамике относительно прошлого года. "Ожидается, что рост сегмента составит 30%, а его объем увеличится до 298,7 миллиарда рублей. Объем сегмента цифрового контента по итогам 2022 года снизится практически до допандемийных значений. Ожидается, что он сократится на 25% — до 115,6 миллиарда рублей", — подытожили в ассоциации.

В РАЭК добавили, что снижение темпов роста в 2022 году обусловлено необходимостью глобального переформатирования процессов, незавершенным процессом адаптации к новым инструментам и решениям, отсутствием конкурентоспособных российских аналогов по ряду решений, инициативами в сфере регулирования рекламной отрасли и контента и необходимостью инвестирования в соблюдение новых требований, переходом потребителей в режим экономии.