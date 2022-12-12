МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Профицит федерального бюджета РФ в январе-ноябре 2022 года увеличился до 557,02 миллиарда рублей против предварительной оценки Минфина в 128,4 миллиарда рублей за январь-октябрь текущего года, при этом нефтегазовые доходы бюджета за одиннадцать месяцев на 11,7% превысили прогнозные значения на весь 2022 год, а общее поступления налогов оказались на 3% выше годового плана, сообщается на сайте министерства. Песков рассказал о планируемом ответе России на потолок цен на нефть

Объем поступивших доходов за январь-ноябрь достиг 24,780 триллиона рублей, или 99,0% к общему объему, утвержденному законом о федеральном бюджете на текущий год. При этом нефтегазовые доходы составили 10,655 триллиона рублей, или 111,7% годового плана, а ненефтегазовые — 14,125 триллиона рублей, или 91,3% от плана на текущий год.

Расходы бюджета были исполнены на 24,223 триллиона рублей, что составляет 102,2% к утвержденному общему объему расходов на текущий год, или 83,4% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений.

Федеральная налоговая служба за одиннадцать месяцев перечислила в бюджет 17,28 триллиона рублей, или 103,0% к прогнозным показателям доходов на 2022 год, Федеральная таможенная служба – 5,627 триллиона рублей (90,4% к прогнозу). Другие федеральные органы за этот период перечислили в казну 1,871 триллиона рублей, или 93,1% к прогнозным показателям бюджета на 2022 год.

Выше годового прогноза, по предварительным данным Минфина, оказались налоги, связанные с внутренним производством: 6,66 триллиона рублей, что на 5,5% больше прогнозируемой величины. Поступления НДС превысили годовой план на 6,3%, составив 5,6 триллиона рублей, по федеральной части налога на прибыль — на 7,2% (1,551 триллиона рублей).

В законе о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов профицит на конец текущего года планировался на уровне 1,328 триллиона рублей. Между тем, как говорил глава Минфина Антон Силуанов, на практике ожидается дефицит бюджета по итогам 2022 года около 2% ВВП, в конце года будут значительные бюджетные расходы – более 5,5 триллиона рублей за месяц.