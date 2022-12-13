МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 13 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 AUD Австралия —Индекс потребительских настроений от Westpac (декабрь) -6,9% 3% (факт)
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (ноябрь) 0 -4 (факт)
9:30 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (3кв2022) 0,4% 0,4%
10:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (октябрь) 6% 6,2%
10:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (ноябрь) 3,3 тыс 3,5 тыс
10:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (октябрь) -52 тыс -17 тыс
10:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (октябрь) 3,6% 3,7%
10:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 10% 10%
10:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) -0,5% -0,5%
13:00 EUR Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (декабрь) -64,5 -57
13:00 EUR Германия — Индекс экономических настроений ZEW (декабрь) -36,7 -26,4
13:00 EUR Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (декабрь) -38,7 -25,7
13:30 GBP Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England о финансовой стабильности    
14:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
15:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0,3% 0,3%
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 6,3% 6,1%
16:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (ноябрь) 0,4% 0,3%
16:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (ноябрь) 7,7% 7,3%

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Юнипро — СД (бюджет ПАО на 2023)    
  RUB ФСК-Россети — СД (отчет об исполнении бизнес-плана ПАО за 1П2022, отчет об исполнении консолидированного бизнес-плана на принципах МСФО за 1П2022, изменения в программу отчуждения непрофильных активов ПАО ФСК ЕЭС)    