МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Ожидается, что рецессия в Германии будет мягче, чем считалось ранее, при этом валовой внутренний продукт в 2023 году сократится на 0,1%, тогда как предыдущий прогноз предполагал сокращение на 0,3%. Об этом в среду сообщил институт Ifo. ВВП Казахстана за январь-ноябрь вырос на 2,7 процента

В 2022 году валовой внутренний продукт, согласно прогнозу института, сократится на 1,8%, тогда как ранее речь шла о падении на 1,6%. Инфляция в этом году, по всей видимости, составит 7,8%, в следующем — 6,4%, а в 2024 году — 2,8%.

Прогнозируется, что в 2024 году экономика вырастет на 1,6%.

"В течение двух зимних кварталов 2022/2023 годов ВВП сократится, но затем вновь вырастет", — говорит Тимо Вольмершаузер, главный аналитик Ifo.