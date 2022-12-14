МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям подготовил ко второму чтению законопроект, позволяющий правительству сохранить контроль над хозобществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства, при снижении доли РФ в них до 25% и ниже. Госдума одобрила право "золотой акции" государства при приватизации

Первый зампред комитета Сергей Тен, представляя поправки к законопроекту, напомнил, что сейчас законодательство предусматривает два случая использования государством специального права ("золотой акции") для осуществления контроля за деятельностью компаний. Во-первых, когда унитарное предприятие преобразуется в акционерное общество, приватизируется, во-вторых, когда акционерное общество исключается из списка стратегических АО.

Редакция первого чтения, по словам депутата, дополняла перечень этих двух случаев новым основанием для использования "золотой акции": когда в результате отчуждения доли обыкновенных акций, принадлежащих РФ, ее доля в уставном капитале АО "снижается до 25% и более". Однако затем прошло большое количество консультаций, поскольку были обращения бизнес-сообщества "с обоснованными, как мы считаем, опасениями возможных злоупотреблений таким правом со стороны отраслевых министерств и госкорпораций", сообщил Тен.

"В конечном итоге мы пришли к компромиссу: выбрали дифференцированный подход, суть заключается в том, что право "золотой акции" будет применяться исключительно в отношении стратегически значимых акционерных обществ, которые являются таковыми в силу 57-го федерального закона", — пояснил первый зампред комитета. Как известно, 57-ФЗ касается порядка осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

"С учетом всех позиций, которые согласованы, мы просим законопроект поддержать, принять его для того, чтобы в деятельности правительства мы могли иметь возможность вводить "золотую акцию" в… случаях, предусмотренных законопроектом", — заявил, в свою очередь, директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина РФ Андрей Воронцов.