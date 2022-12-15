МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Власти России в наступающем году проведут трансформацию системы материнства и детства и увеличат пособия по беременности, сообщил президент Владимир Путин. Путин призвал к активному увеличению МРОТ

"Размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания", — заявил он на совещании по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент напомнил, что с нового года начнутся выплаты единого пособия беременным и семьям с детьми до 17 лет. Для получения этой меры социальной поддержки потребуется заявление от родителей или беременной женщины, причем средства будут выплачиваться сразу на всех детей в семье.

Глава государства вновь призвал максимально упростить процессы оформления и получения пособия, сделать их максимально удобными для россиян.

Кроме того, Путин поручил кабмину подготовить предложения, направленные на повышение рождаемости и продолжения жизни в стране.