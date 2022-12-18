МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило приостановку российско-латвийского соглашения об избежании двойного налогообложения, сообщил кабмин на своем сайте. Японцы не поддержали правительственный план повышения налогов ради обороны

"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О приостановлении Российской Федерацией действия Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении.

Также уточняется, что проект федерального закона направлен на принятие мер по обеспечению российских интересов, а также минимизации налоговых последствий для российских налогоплательщиков вследствие приостановки действия соглашения.