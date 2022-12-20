МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Мощнейшим драйвером российской экономики являются научно-исследовательские и конструкторские работы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство предоставит налоговые льготы разработчикам химпродукции

Он отметил, что масштабирование их производства позволит представлять разработки в дружественных и вообще любых странах мира.

"Научно-исследовательские, конструкторские работы сегодня — это мощнейший драйвер всей экономики страны. Это основа технологического и экономического суверенитета. И мы ждем НИОКРы для того, чтобы масштабировать их потом уже в непосредственное производство для того, чтобы наша страна обеспечила себе независимость технологическую, экономическую. И могла в том числе достойно представлять те разработки, которые нам предлагает наша наука, и в мире для дружественных стран и вообще для любых других стран", — сказал он на церемонии вручения правительственных премий в области науки и технологий.