ВАШИНГТОН, 21 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выступит в среду на совместной сессии обеих палат конгресса США, рассказал РИА Новости представитель одного из конгрессменов. TAC: конгресс объявил Америке тотальную войну, раздув бюджет для Зеленского

По словам собеседника, говорящего на условиях анонимности, в ходе выступления Зеленский намерен затронуть вопрос выделения новой американской финансовой помощи Киеву.

"Это правда. Оно (выступление — ред.) станет попыткой протолкнуть в конгрессе тему выделения 45 миллиардов долларов (помощи) в рамках федерального бюджета", — заявил источник, добавив, что совместная сессия обеих палат назначена на среду.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Зеленский посетит в среду Вашингтон и выступит в конгрессе. Телеканал CNN со ссылкой на два источника передавал, что прорабатывается встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом. Белый дом официально это не прокомментировал.