МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Россия и Индия принципиально уходят от доллара и евро во взаимной торговле, заявил РИА Новости директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов. Ловушка для нефтедоллара: что саудиты пообещали Китаю за спиной США

"Мы принципиально уходим от доллара и евро, надо переходить на национальные валюты", — отметил он.

Однако, добавил дипломат, для полноценного перехода нужно до конца решить вопрос сохраняющегося дисбаланса в торговых операциях.

"Индия пока у нас покупает больше чем, продает, больше чем в пять раз… Специалисты над этим работают, ищут разумный компромисс. Но принципиально переходить надо", — сказал Кабулов.