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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20221221/839246317.html
МИД: Россия и Индия уходят от доллара и евро во взаимной торговле
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Россия и Индия принципиально уходят от доллара и евро во взаимной торговле, заявил РИА Новости директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов. "Мы принципиально уходим от... ПРАЙМ, 21.12.2022
макроэкономика, экономика, новости, россия, индия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Россия и Индия принципиально уходят от доллара и евро во взаимной торговле, заявил РИА Новости директор второго департамента МИД РФ Замир Кабулов.
"Мы принципиально уходим от доллара и евро, надо переходить на национальные валюты", — отметил он.
Однако, добавил дипломат, для полноценного перехода нужно до конца решить вопрос сохраняющегося дисбаланса в торговых операциях.
"Индия пока у нас покупает больше чем, продает, больше чем в пять раз… Специалисты над этим работают, ищут разумный компромисс. Но принципиально переходить надо", — сказал Кабулов.