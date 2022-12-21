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Индекс доверия потребителей в США в декабре превысил прогнозы
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Индекс доверия потребителей в США в декабре вырос до 108,3 пункта с пересмотренного показателя ноября в 101,4 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Аналитики,... ПРАЙМ, 21.12.2022
экономика, новости, сша, индекс доверия потребителей, прогноз
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в декабре вырос до 108,3 пункта с пересмотренного показателя ноября в 101,4 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали рост показателя лишь до 101 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 100,2 пункта.