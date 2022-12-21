МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в декабре вырос до 108,3 пункта с пересмотренного показателя ноября в 101,4 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board. Индексы США растут при поддержке нефтегазового и финансового секторов

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали рост показателя лишь до 101 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 100,2 пункта.