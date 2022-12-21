МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Глава Минфина Антон Силуанов на встрече с коллективом Гохрана подвел итоги работы учреждения, отметив, что открытые аукционы Гохрана в 2022 году принесли бюджету России около 2 миллиардов рублей дополнительных доходов, говорится в сообщении министерства. Минфин поддержал конвертацию российских долей в международных банках в долг

Отмечается, что в рамках встречи министр выделил ключевые направления в деятельности учреждения, отметив, что в этом году успешно проходили аффинаж лома драгоценных металлов и реализация низколиквидных ценностей, хранение которых нецелесообразно, в частности, речь идет об алмазах и бриллиантах мелких размеров, а также ювелирных изделиях ювелирных изделиях советского периода.

"Такие ценности реализуются на открытых аукционах для того, чтобы получить максимальные ценовые предложения", — поясняет Минфин.

"Конкурентная система реализации ценностей на открытых аукционах, успешно применяемая Гохраном в последние годы, обеспечивает единые недискриминационные условия для участников и позволяет получать максимальные ценовые предложения на реализуемые ценности. Только в этом году это обеспечило бюджету около 2 миллиардов рублей дополнительных поступлений", — сказал Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.

Минфин отмечает также, что в 2022 году были завершены работы по реставрации, проводимые работниками Гохрана, более 60 особых ценностей, имеющих культурное и историческое значение.

В числе ключевых задач, стоящих перед учреждением в 2023 году, министр выделил продолжение работы по пополнению Госфонда драгоценными металлами, дальнейшую реализацию неликвидных ценностей на аукционах и сохранение поддержки отечественных ювелиров, добавляется в сообщении.