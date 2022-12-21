МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в России за ноябрь 2022 года увеличилась на 145,3 миллиона рублей, или на 16,4%, и на 1 декабря составила 1,029 миллиарда рублей, сообщил Росстат. В России сократилась задолженность по зарплате на 6,2 процента

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 декабря на долги, образовавшиеся в этом году, приходится 644,5 миллиона рублей (62,6%), в прошлом году — 113,6 миллиона рублей (11%), в 2020 году и ранее — 270,7 миллиона рублей (26,3%).

С задержкой выплаты заработной платы на 1 декабря столкнулись менее 1% работников обследуемых организаций.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства — 41,8%; строительство — 25%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки — 7,5%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 6,7%; обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — 5,6%; транспорт — 4,2%; добыча полезных ископаемых — 4,1%; управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе — 1,9%; научные исследования и разработки — 1,7%.