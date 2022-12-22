МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России ниже допандемийного и составляет 3,8-3,9%, рынок труда устойчив, заявил президент РФ Владимир Путин. Безработица в Москве вернулась к минимуму с 2020 года

На пресс-подходе к представителям СМИ после заседания Госсовета президент заявил, что, несмотря на предрекаемые России обвал, разруху и катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит, показатели намного лучше, чем в странах "двадцатки".

"Один из основных показателей во всем мире — это уровень безработицы. Он у нас ниже допандемийного периода. Напомню, тогда было 4,7, сейчас 3,8-3,9 процента безработица. То есть рынок труда устойчив", — сказал президент.