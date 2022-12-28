МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Комитет по доходам и расходам палаты представителей конгресса США в пятницу намерен опубликовать отредактированные налоговые декларации экс-президента Дональда Трампа, заявил РИА Новости представитель комитета. Минюст США попросил федерального судью обвинить Трампа в неуважении к суду

"Да, я могу подтвердить, что это так", — сообщил представитель комитета, в котором большинство членов представляют Демократическую партию США.

На минувшей неделе комитет проголосовал за публикацию налоговых деклараций Трампа за шестилетний период, который минфин ранее передал законодателям. Адвокаты бывшего хозяина Белого дома ранее добивались через Верховный суд запрета на передачу деклараций законодателям в этом комитете. Однако в ноябре суд отказался удовлетворить это ходатайство и разрешил минфину передать данные документы в комитет.

Трамп под различными предлогами отказывался публиковать свои декларации, хотя от него требовали этого еще со времен президентской гонки 2016 года. Газета New York Times в сентябре 2020 года выступила с утверждением, что ее журналисты ознакомились с декларациями Трампа за более чем 20 лет. Из этих документов якобы следовало, что уплаченные экс-президентом США налоги были незначительными. Трамп впоследствии отвергал достоверность этих выводов.