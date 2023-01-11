МИНСК, 11 янв — ПРАЙМ. Инфляция в Белоруссии по итогам прошедшего года составила 12,8%, что выше первоначального прогноза властей, следует из сообщения на сайте Национального статистического комитета страны. Инфляция в Молдавии достигла 30,2 процента в прошлом году

"Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 года составил 100,4%, с декабрем 2021 года – 112,8%", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что "базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 года составил 100,1%, с декабрем 2021 года – 114%".

Согласно данным статкомитета, цены на продовольственные товары в декабре выросли на 0,7% и на 13,8% — за год, цены на непродовольственные товары — соответственно, снизились на 0,4% и за год выросли на 13,7%. Цены на услуги в Белоруссии в декабре выросли на 1,1% и на 10% за год.

По данным официальной статистики, годовая инфляция в Белоруссии в июле и августе достигала примерно 18%. В октябре на совещании у президента страны правительство оценило прогнозный рост потребительских цен по итогам 2022 года в размере 19%, хотя изначально власти Белоруссии рассчитывали удержать инфляцию на уровне 6%. Но в декабре, после временного моратория в октябре и затем после введенной системы регулирования цен, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика по итогам года может выйти на инфляцию в 12-13%.

Инфляция в Белоруссии в 2021 году составила 9,97%, что также было выше прогноза властей (не более 5%). Это был самый высокий уровень инфляции начиная с 2016 года, когда потребительские цены в республике выросли на 10,6%. На 2023 год власти Белоруссии запланировали инфляцию в размере 7-8%.