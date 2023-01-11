МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Разговоры о дисциплинарном взыскании в отношении вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова после критики от президента России Владимира Путина абсурдны, заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Путин поручил Мантурову завершить оформление заказов по воздушным судам

Ранее глава государства провел совещание с членами правительства, в ходе которого выразил недовольство темпами работ по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях. Он поручил Мантурову завершить работу в течение месяца.

По словам Пескова, такая критика — нормальный рабочий процесс, поэтому говорить о дисциплинарных взысканиях абсурдно.

"Президент сказал, что время сейчас жесткое. Иногда риторика бывает жесткая и темп жесткий", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что общение Путина и Мантурова продолжится.