Песков назвал критику Путина в адрес Мантурова нормальным рабочим процессом
Песков: абсурдно говорить о дисциплинарных взысканиях после критики Путиным Мантурова
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Разговоры о дисциплинарном взыскании в отношении вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова после критики от президента России Владимира Путина абсурдны, заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее глава государства провел совещание с членами правительства, в ходе которого выразил недовольство темпами работ по оформлению заказов на воздушные суда на предприятиях. Он поручил Мантурову завершить работу в течение месяца.
По словам Пескова, такая критика — нормальный рабочий процесс, поэтому говорить о дисциплинарных взысканиях абсурдно.
"Президент сказал, что время сейчас жесткое. Иногда риторика бывает жесткая и темп жесткий", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Он добавил, что общение Путина и Мантурова продолжится.