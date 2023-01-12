МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 12 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) -0,61 трлн йен 1,92 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (ноябрь) -0,064 трлн йен 1,804 трлн йен (факт)
3:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (ноябрь) 12,217 млрд австрал. долл 13,201 млрд австрал. долл (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) -0,2% 0% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 1,6% 1,8% (факт)
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (декабрь) -1,3% -0,7% (факт)
8:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ    
15:30 USD США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)    
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 6% 5,7%
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) 0,2% 0,3%
16:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 7,1% 6,5%
16:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) 0,1% 0,1%
16:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 204 тыс 215 тыс
20:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн    
20:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве    
22:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (декабрь) -249 млрд долл -70 млрд долл

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 мск RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 07.01) 581,7 млрд долл (на 23.12)  
  RUB Роснефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 9м2022 (ВОСА — 23.12.2022) 18,03 (1П2021) + 23,63 (фин) — див-д 2021 20,39 (9м2022) — див-д 2022