ВАШИНГТОН, 13 янв — ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что последствия ужесточения финансовых условий в мире еще только предстоит полностью ощутить. Об этом она заявила на брифинге для журналистов. Перечислены четыре "критические ошибки", которые изменят 2023 год

"Воздействие от ужесточения финансовых условий еще только предстоит ощутить", — цитирует слова Георгиевой информагентство AFP.

Кроме того, по ее словам, центробанки не достигли необходимых результатов в борьбе с инфляцией и должны продолжить ужесточение монетарной политики.

"Инфляция остается упрямой, и в этой связи работа центральных банков еще не выполнена", — добавила она.