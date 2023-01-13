ВАШИНГТОН, 13 янв — ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что последствия ужесточения финансовых условий в мире еще только предстоит полностью ощутить. Об этом она заявила на брифинге для журналистов.
"Воздействие от ужесточения финансовых условий еще только предстоит ощутить", — цитирует слова Георгиевой информагентство AFP.
Кроме того, по ее словам, центробанки не достигли необходимых результатов в борьбе с инфляцией и должны продолжить ужесточение монетарной политики.
"Инфляция остается упрямой, и в этой связи работа центральных банков еще не выполнена", — добавила она.