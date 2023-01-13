ВАШИНГТОН, 13 янв — ПРАЙМ. Мировая экономика вступает в фазу оживления и ее рост начнет ускоряться в 2024 году, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на брифинге для журналистов.

"Мы думаем, что вступили в фазу оживления. Мы увидим к концу 2023 года, надеюсь, смену тренда на траекторию роста в 2024 году", — цитирует ее слова New York Times.

В то же время, Георгиева предупредила о том, что 2023 год может оказаться "тяжелым", глобальная экономика остается в хрупком состоянии, а период высокой инфляции еще не завершен. В качестве факторов риска для мировой экономики глава МВФ указала ухудшение ситуации на Украине и сохранение жестких ограничений в Китае для борьбы с пандемией коронавируса.

Георгиева добавила, что, по прогнозам МВФ, экономику США ждет "мягкое снижение" или незначительная рецессия.