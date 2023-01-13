2023-01-13T16:19:00+03:00
2023-01-13T16:19:39+03:00
2023-01-13T16:19:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230113/839468164.html
Белоруссия нарастила экспорт промышленных товаров в 2022 году
Экономика
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Экспорт товаров промышленных предприятий Белоруссии в ушедшем году вырос на 15%, сообщил заместитель министра промышленности республики Дмитрий Харитончик. "Рост экспорта товаров... ПРАЙМ, 13.01.2023
экономика, новости, белоруссия, промышленные товары, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МИНСК, 13 янв — ПРАЙМ. Экспорт товаров промышленных предприятий Белоруссии в ушедшем году вырос на 15%, сообщил заместитель министра промышленности республики Дмитрий Харитончик.
"Рост экспорта товаров промпредприятий по итогам 2022 года составит около 15%", — цитирует Харитончика Белта.
По словам замглавы Минпрома, постановлением правительства для промышленного сектора на 2023 год утвержден целевой показатель по экспорту. Он должен составить 105% к уровню 2022 года.