МИНСК, 13 янв — ПРАЙМ. Экспорт товаров промышленных предприятий Белоруссии в ушедшем году вырос на 15%, сообщил заместитель министра промышленности республики Дмитрий Харитончик. TotalEnergies открыла в Германии терминал для приема экспортируемого СПГ

"Рост экспорта товаров промпредприятий по итогам 2022 года составит около 15%", — цитирует Харитончика Белта.

По словам замглавы Минпрома, постановлением правительства для промышленного сектора на 2023 год утвержден целевой показатель по экспорту. Он должен составить 105% к уровню 2022 года.