МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России за декабрь 2022 года уменьшился на 955 миллиардов рублей — до 10,435 триллиона рублей, в долларах – сократился на 38,1 миллиарда, до 148,35 миллиарда долларов, следует из сообщения Минфина в телеграм-канале. Европейская экономика может избежать рецессии, считает глава UniCredit

"По состоянию на 1 января 2023 г. объем ФНБ составил 10 434 580,8 миллиона рублей или 7,8% ВВП, прогнозируемого на 2022 год… что эквивалентно 148 350,2 миллиона долларов", — говорится в сообщении. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6,133 триллиона рублей, или 87,189 миллиарда долларов (4,6% ВВП, прогнозируемого на 2022 год).

На 1 декабря 2022 года объем ФНБ составлял 11,389 триллиона рублей, или 8,5% ВВП, прогнозируемого на 2022 год (эквивалент 186,486 миллиарда долларов). Объем ликвидных активов фонда в начале прошлого месяца составлял эквивалент 7,602 триллиона рублей, или 124,468 миллиарда долларов, что составляло 5,7% прогнозного ВВП на 2022 год.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 января было размещено 10,465 миллиарда евро, 309,72 миллиарда юаней, 274,8 миллиона рублей, 554,911 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 649,842 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 583,71 миллиарда рублей и 2,153 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций — 328,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей.

Еще 1,591 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 58 миллиардов рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота", 50 миллиардов рублей — в обыкновенные акции "Дом.РФ", 467 миллиардов рублей — в привилегированные акции РЖД, 11,852 миллиарда рублей — в облигации авиакомпании "Сибирь", 58,334 миллиарда рублей — в обыкновенные акции ГТЛК, и 2,299 миллиарда рублей — в облигации авиакомпании "Уральские авиалинии".

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 году составил 52,343 миллиарда рублей, что эквивалентно 825,8 миллиона долларов. Игра "накопи миллион": как правильно откладывать деньги

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Минфин РФ в декабре 2022 года направил 2,412 триллиона рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета, реализовав для этого 28,517 миллиарда евро, 2,8 миллиарда фунтов стерлингов и 121,9 миллиарда японских иен, говорится в сообщении министерства.

В результате валютные остатки на счетах по учёту средств фонда в евро снизились в декабре до 10,465 миллиарда евро, а в фунтах стерлингов и японских иенах обнулились.

"В декабре 2022 года… часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 28 516,6 миллиона евро, 2 769,6 миллиона фунтов стерлингов и 121 852,2 миллиона японских иен была реализована за 2 412 442,7 миллиона рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита. В результате данных конверсионных операций на счетах по учету средств ФНБ в Банке России в фунтах стерлингов и в японских иенах сформировались нулевые остатки", — говорится в сообщении.

При этом, согласно представленным данным, по состоянию на 1 января 2023 года на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России было размещено 10,4645 миллиарда евро.

В конце прошлого года Минфин РФ опубликовал новую нормативную структуру активов ФНБ, которая полностью исключает возможность инвестирования в долларах США и устанавливает гибкие доли активов в других активах. Максимальная доля юаня в активах ФНБ теперь составляет 60%, золота — 40%. Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно.

Дефицит бюджета РФ, по предварительным данным Минфина, составил 3,3 триллиона рублей или 2,3% ВВП.