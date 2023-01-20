МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. США объявили о новом пакете помощи Украине на 2,5 миллиарда долларов, сообщил Пентагон. Медведев ответил на тезис Запада о поражении России

Новый пакет включает боеприпасы для ЗРК NASAMS, системы ПВО Eight Avenger, 59 БМП Bradley и 90 БТР Stryker.

Украина также получит от США 53 устойчивых к минам транспортных средства и 350 высокомобильных мультизадачных транспортных средств.

Кроме того, Киев получит от США 590 противотанковых ракет, более 100 тысяч артснарядов.

"Двадцать тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, около 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов, 95 тысяч 105-мм снарядов, около 11,8 тысячи 120-мм минометных снарядов", — говорится в перечне выделяемого оружия.

Кроме того, США направят Киеву дополнительные снаряды для HIMARS, высокоскоростные противолокационные ракеты (HARM), около 2 тысяч бронебойных ракет, свыше 3 миллионов патронов для стрелкового оружия, приборы ночного видения и другое снаряжение.

Также США направят 12 транспортных средств поддержки доставки боеприпасов, шесть передвижных командных пунктов, 22 тактических транспортных средств для буксировки орудий.

Отмечается, что совокупно США выделили более 27,4 миллиарда долларов военной помощи Украине с начала работы администрации президента Джо Байдена.