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Глава Евросовета: санкции против России становится все сложнее принимать
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Санкции против России становится сложнее принимать с каждым новым раундом, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. "Каждая дискуссия по санкциям (против РФ) намного сложнее, чем... ПРАЙМ, 20.01.2023
макроэкономика, экономика, новости, евросоюз, санкции против рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Санкции против России становится сложнее принимать с каждым новым раундом, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Каждая дискуссия по санкциям (против РФ) намного сложнее, чем предыдущая", — приводит агентство Блумберг слова главы Евросовета журналистам во время поездки в Киев.
Он добавил, что ЕС, несмотря на сложности, продолжит рассматривать новые раунды санкций в отношении России.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза ввести десятый пакет санкций против РФ, который будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах.