МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Санкции против России становится сложнее принимать с каждым новым раундом, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. В США признали, что Россия меньше ослабла от санкций, чем ожидалось

"Каждая дискуссия по санкциям (против РФ) намного сложнее, чем предыдущая", — приводит агентство Блумберг слова главы Евросовета журналистам во время поездки в Киев.

Он добавил, что ЕС, несмотря на сложности, продолжит рассматривать новые раунды санкций в отношении России.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза ввести десятый пакет санкций против РФ, который будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах.