МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. У Украины не получится одержать верх в конфликте с Россией, заявил бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович в интервью, опубликованном на своем YouTube-канале. Илон Маск считает, что эскалация на Украине и вокруг Крыма угрожает миру

"Я неофициальное лицо уже, могу говорить, что хочу", — сказал он.

По его словам, если все думают, что Киев гарантированно выиграем конфликт, то "с 14 числа уже перестало быть на это похоже".

Арестович считает, что руководству страны следует прислушаться к предупреждениям польского президента Анджея Дуды о том, что Украина может скоро исчезнуть.

По мнению политика, эти месяцы для его страны являются решающими.

Кроме того, он упомянул о гибели главы МВД Украины Дениса Монастырского и ряда представителей руководства министерства при авиакатастрофе в пригороде Киева Броварах.

"Вам не кажется, что мы в истории, которую крутим уже не мы?" — задался он вопросом.

Арестович отметил, что когда он был советником руководителя офиса Владимира Зеленского, то имел доступ к различной информации, поэтому может говорить, что "ситуацией на Украине сейчас управляют другие страны".

По его мнению, Украина будет непобедима, пока политики и представители власти не начнут "грызться друг с другом".