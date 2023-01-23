МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте на уровне "CC", сообщается в релизе агентства. АКРА подтвердило кредитный рейтинг НК "Роснефть" на уровне "AAA(RU)"

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте был сохранен при этом на отметке "CCC-", а краткосрочные РДЭ в обеих валютах — на уровне "C". Агентство традиционно не присваивает прогнозы суверенным рейтингам уровня "CCC+" и ниже.

"Подтверждение долгосрочного РДЭ Украины в иностранной валюте на уровне "CC" отражает мнение Fitch о том, что дальнейшая реструктуризация коммерческого долга в иностранной валюте вероятна", — комментируют аналитики агентства.

Хотя сроки любой такой реструктуризации остаются неопределенными, для переговоров будет больше стимула в случае улучшения прогнозов по безопасности, говорится в релизе.