ПРЕТОРИЯ, 23 янв — ПРАЙМ. Россия и ЮАР работают над созданием механизмов торговли, которые не будут зависеть от причуд Запада, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ходе своего визита в республику. В ЮАР заявили о желании пересмотреть односторонние санкции

"Мы уже активно работаем над тем, чтобы создавать новые механизмы, новые инструменты, которые не будут зависеть от причуд и произвола наших западных коллег", — сказал он.

Министр отметил, что "все это реально, мы этим занимаемся со всеми нашими партнерами, которые хотят по-честному сотрудничать и не хотят быть жертвами недобросовестной конкуренции".

Лавров добавил, что Россия и ЮАР разделяют обоюдный интерес развивать связи в энергетике.

"У нас есть обоюдный интерес и двух правительств, и компаний обеих стран в продолжении совместных проектов в сфере природных ресурсов, в сфере энергетики, я уже упоминал планы ЮАР в развитии атомной энергетики, где мы можем быть весьма и весьма полезны на взаимовыгодной основе, это и мирный космос, и инфраструктура, высокие технологии, умные города", — пояснил он. БРИКС ищет возможности заменить платежи в долларах, заявила глава МИД ЮАР

Говоря о теме "умных городов", Лавров рассказал, что южноафриканскую сторону интересует российский опыт в этой сфере.

Глава МИД России также выразил надежду, что результаты предстоящего в июле второго саммита Россия — Африка будут содействовать выводу связей между Москвой и странами африканского континента на новые рубежи.

"Говорили о подготовке ко второму саммиту Россия — Африка, который состоится конце июля этого года в Санкт-Петербурге. Мы исходим из того, что его результаты будут опираться на ту работу, которая была проделана после первого саммита осенью 2019 года в Сочи, и будут содействовать выводу наших связей на новые рубежи ", — сообщил он на пресс-конференции в ходе своего визита в ЮАР.

"Мы услышали большую заинтересованность наших южно-африканских друзей в том, чтобы это мероприятие действительно увенчалось значимыми договоренностями", — заключил министр.