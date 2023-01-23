ТОКИО, 23 янв — ПРАЙМ. Правительство Японии внесло на рассмотрение парламента рекордный бюджет на сумму 114,4 триллиона иен (880 миллиардов долларов) на 2023 финансовый год (1 апреля 2023 – 31 марта 2024 года), сообщил телеканал NHK. Министр финансов Японии предупредил о тяжелой финансовой ситуации в стране

Впервые бюджет превысил 110 триллионов иен, он больше текущего на 6,78 триллиона ($52 млрд). В частности, расходы на оборону составят рекордную сумму в 6,79 триллиона ($52 млрд), что на 1,4 триллиона иен ($10,8 млрд) больше, чем в текущем году. Кроме того, отдельной статьей идут поступления в фонд укрепления обороны в долгосрочной перспективе – 3,38 триллиона иен ($26 млрд).

На социальные нужды и пенсии планируется потратить 36,9 триллиона иен ($283 млрд). На борьбу с коронавирусом выделено 5 триллионов иен ($38 млрд).

Доходы от налоговых поступлений составят 69,4 триллиона иен ($533,8 млрд). Вненалоговые поступления равны 9,3 триллиона иен ($71,5 млрд). Недостающие 35,6 триллиона иен ($273,8 млрд) планируется восполнить за счет выпуска гособлигаций.