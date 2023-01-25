МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 17 по 23 января замедлилась до 0,14% с 0,15% неделей ранее, с начала года цены выросли на 0,53%, сообщил в среду Росстат. Инфляция в России может опуститься ниже четырех процентов, заявил Путин

"За период с 17 по 23 января 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,14% с начала января — 100,53%", — говорится в публикации.

На отчетной неделе рост цен на плодоовощную продукцию составил 3%, как и неделей ранее. В том числе огурцы подорожали на 6,3%, лук репчатый — на 5,3%, морковь — на 3,1%, помидоры — на 2,8%, свекла — на 2%, капуста белокочанная — на 1,9%, картофель — на 1,7%, бананы — на 1,6%, яблоки — на 0,7%.

Сильнее всего подешевели гречневая крупа — на 1%, сахар-песок — на 0,5%, пшено — на 0,4%, мясо кур — на 0,3%, куриные яйца и пшеничная мука — на 0,2%, молоко стерилизованное, подсолнечное масло, овощные консервы для детского питания, ржаной хлеб, макаронные изделия, рис — на 0,1%

При этом среди продуктов (за исключением плодоовощной продукции) сильнее всего в цене выросли фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,6%, сухие молочные смеси для детского питания и черный чай — на 0,4%, рыба мороженая, мясные консервы для детского питания — на 0,3%, сметана, колбасы вареные, полукопченые и варено-копченые — на 0,2%, баранина, свинина, сосиски, сардельки, сыры твердые, полутвердые и мягкие, обеды в столовой, кафе, закусочной — на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости лидируют по росту цен хозяйственное мыло, а также туалетная бумага и спички – плюс 0,3% и 0,2% соответственно. Одновременно подешевели детские подгузники — на 0,4%, зубные пасты и стиральные порошки — на 0,2%, пеленки для новорожденных, туалетное мыло и зубные щетки — на 0,1%.

Среди наблюдаемых Росстатом медикаментов цены с 17 по 23 января выросли на анальгин — на 0,4%, аллохол — на 0,3%, поливитамины — на 0,2%, "Ренгалин" — на 0,1%. Цены на "Левомеколь" снизились на 0,3%, корвалол и "Эргоферон" — на 0,2%, комбинированные анальгетики и нимесулид — на 0,1%.

Электроника и бытовая техника на неделе с 17 по 23 января росли в цене. Так, телевизоры подорожали на 0,9%, электропылесосы — на 0,8%. При этом цены на смартфоны снизились на 0,6%.

Цены на отечественные легковые автомобили снизились на 0,1%, на иностранные — выросли на 0,2%.