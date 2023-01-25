ООН, 25 янв — ПРАЙМ. Темп роста ВВП США в 2023 году замедлится, в этом году показатель вырастет на 0,4%, тогда как в 2022 году он составлял 1,8%, следует из доклада ООН об экономической ситуации в мире и перспективах ее развития в этом году. Минэнерго США сообщило об отсутствии изменений в уровне добычи нефти

"ООН прогнозирует, что в Соединенных Штатах валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет всего на 0,4% в 2023 году после роста примерно на 1,8% в 2022 году", — отмечают авторы.

Как сообщают в ООН, "в 2022 году на мировую экономику обрушился ряд серьезных и усиливающих друг друга потрясений". Речь идет о пандемии COVID-19, конфликте на Украине. Авторы доклада утверждают, что продовольственный и энергетический кризисы были вызваны конфликтом на Украине.

В числе негативных для мировой экономики в 2022 году факторов они также отмечают рост инфляции, ужесточение долгового бремени и чрезвычайную ситуацию с климатом.