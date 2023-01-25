ЖЕНЕВА, 25 янв — ПРАЙМ. Инфляция потребительских цен в Евросоюзе, по прогнозам, составит в среднем 6,6% в 2023 году, говорится в докладе ООН "Мировое экономическое положение и перспективы". Годовая инфляция в еврозоне замедлилась до 9,2 процента

"В Европейском союзе инфляция потребительских цен, по прогнозам, составит в среднем 6,6% в 2023 году по сравнению с многолетним максимумом в 8,6% в прошлом году", — говорится в документе.

ООН ожидает, что в условиях снижения цен на энергоносители и ослабления спроса инфляция будет медленно снижаться, но в ближайшей перспективе останется значительно выше целевых показателей центральных банков.

"Умеренное инфляционное давление позволит Европейскому центральному банку и другим монетарным властям региона замедлить темпы повышения процентных ставок и в конечном итоге остановить их", — добавляется в докладе.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.