ООН, 25 янв — ПРАЙМ. Ближнесрочные экономические перспективы в США начали быстро ухудшаться во второй половине 2022 года, следует из доклада ООН об экономической ситуации в мире и перспективах ее развития в этом году. ООН спрогнозировала замедление темпов роста ВВП США

"Ближнесрочные экономические перспективы Соединенных Штатов Америки начали быстро ухудшаться во второй половине 2022 года на фоне растущих опасений по поводу безудержной инфляции, подрывающей рост производства", – говорится в докладе.

Инфляция потребительских цен резко выросла с 1,4% в декабре 2020 года до 9,1% в июне 2022 года, при этом среднемесячная инфляция цен составляла 4,7% в 2021 году, отмечается в нем.

"Большую часть 2021 года политики рассматривали инфляционное давление как преходящее и ожидали, что оно исчезнет с возобновлением работы экономики. Но инфляция продолжала расти в 2022 году", — говорится в документе.