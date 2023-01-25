ООН констатировала ухудшение экономических перспектив в США
ООН заявила, что экономические перспективы в США начали быстро ухудшаться в 2022 году
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ООН, 25 янв — ПРАЙМ. Ближнесрочные экономические перспективы в США начали быстро ухудшаться во второй половине 2022 года, следует из доклада ООН об экономической ситуации в мире и перспективах ее развития в этом году.
"Ближнесрочные экономические перспективы Соединенных Штатов Америки начали быстро ухудшаться во второй половине 2022 года на фоне растущих опасений по поводу безудержной инфляции, подрывающей рост производства", – говорится в докладе.
Инфляция потребительских цен резко выросла с 1,4% в декабре 2020 года до 9,1% в июне 2022 года, при этом среднемесячная инфляция цен составляла 4,7% в 2021 году, отмечается в нем.
"Большую часть 2021 года политики рассматривали инфляционное давление как преходящее и ожидали, что оно исчезнет с возобновлением работы экономики. Но инфляция продолжала расти в 2022 году", — говорится в документе.