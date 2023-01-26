МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Индикатор настроений экспортеров Германии в январе вырос четвертый месяц подряд и поднялся до максимума почти за год, сообщил в четверг исследовательский институт Ifo.

Рассчитываемый институтом индекс ожиданий экспортеров Германии в январе вырос до максимума с февраля 2022 года 4,3 с 2,0 в декабре.

Индекс рассчитан на основе результатов опроса 2 300 производственных компаний.

"В начале года экспортеры Германии надеются на новый импульс", — сказал президент Ifo Клеменс Фюст.