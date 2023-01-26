2023-01-26T10:29:15+03:00
2023-01-26T10:29:15+03:00
2023-01-26T10:29:15+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230126/839595194.html
Индекс ожиданий экспортеров Германии вырос до максимума с февраля 2022 года
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Индикатор настроений экспортеров Германии в январе вырос четвертый месяц подряд и поднялся до максимума почти за год, сообщил в четверг исследовательский институт Ifo... ПРАЙМ, 26.01.2023
экономика, новости, германия, индекс ожиданий экспортеров, индекс ifo
https://1prime.ru/images/83227/45/832274511.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/45/832274511.jpg
https://1prime.ru/images/83227/45/832274508.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/45/832274508.jpg
https://1prime.ru/images/83227/45/832274505.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/45/832274505.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Индикатор настроений экспортеров Германии в январе вырос четвертый месяц подряд и поднялся до максимума почти за год, сообщил в четверг исследовательский институт Ifo.
Рассчитываемый институтом индекс ожиданий экспортеров Германии в январе вырос до максимума с февраля 2022 года 4,3 с 2,0 в декабре.
Индекс рассчитан на основе результатов опроса 2 300 производственных компаний.
"В начале года экспортеры Германии надеются на новый импульс", — сказал президент Ifo Клеменс Фюст.