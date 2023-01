МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Министерство финансов США опубликовало расширенный санкции против России. ЕС может ввести лимит цен на российское дизельное топливо, пишет Bloomberg

В частности, в него попали вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и глава Татарстана Рустам Минниханов, а также супруга главы Татарстана Гульсина Минниханова.

Кроме того, новые антироссийские санкции США вводятся против российских судоремонтных и авиационных предприятий, в частности, в список попали АО Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" и связанные с ним предприятия, АО "Северо-Восточный ремонтный центр" и Центр судоремонта "Дальзавод", АО "Уральский завод гражданской авиации", Национальная авиационно-сервисная компания, авиакомпания "Авиакон Цитотранс", ООО "Чартер грин лайт Москва".

Помимо этого, под санкции попали Центральное конструкторское бюро "Лазурит", АО "Владивостокское предприятие Электроавтоматика", ФГУП Научно-производственное предприятие "Гамма" и АО "Терра Тех".

Санкции вводятся и против четырех структур, связанных с холдингом "Интеррос" Владимира Потанина. Это компании ООО "Интеррос инвест" и "Интеррос кэпитал", а также связанная с холдингом "Интеррос" зарегистрированная на Кипре инвестиционная компания Whiteleave Holdings limited и связанное с ним предприятие Saltcliff Trading Limited.

Также США объявили группу "Вагнер" транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против структур и физических лиц, с нею связанных. Среди структур, которые попали под санкции за связи с группой, российская компания Terra Tech и китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD, которые якобы предоставляют ей спутниковый фотоснимки.