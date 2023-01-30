МЕХИКО, 30 янв — ПРАЙМ. Немецкая промышленность имеет особый интерес к чилийскому литию и готова поддержать Чили в добыче полезных ископаемых, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Чили. Боливия подписала соглашение о разработке лития с китайской CBC

"Немецкие компании очень заинтересованы в расширении сотрудничества, особенно в области лития, и мы хотим поддержать Чили на пути к устойчивой добыче полезных ископаемых", — казал Шольц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Чили Габриэлем Боричем в Сантьяго-де-Чили, которую транслировали в соцсетях чилийские власти.

Немецкий канцлер, который находится в турне по странам Латинской Америки, также отметил запуск совместного предприятия по производству водорода.

"Я рад, что вы принимаете приглашение стать сопредседателем "Климатического клуба" — таким образом мы сможем добиться прогресса в достижении климатической нейтральности. В этом контексте особое значение в будущем приобретут возобновляемые источники энергии и водород", — добавил Шольц.

В рамках визита немецкий канцлер подписал с чилийской стороной соглашения о сотрудничестве в сфере технологий и инноваций, горного дела и экономики, чилийская национальная медная корпорация Codelco и европейская металлургическая Aurubis подписали меморандум о взаимопонимании.