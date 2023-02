МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Банк России ожидает существенного замедления мировой экономики в текущем году, однако сильного финансового кризиса удастся избежать, в том числе благодаря более осторожной монетарной политике мировых ЦБ, считает первый зампред регулятора Ксения Юдаева. ЦБ проработает действия для разблокировки замороженных активов инвесторов

"В качестве базового сценария сейчас можно говорить о существенном замедлении мировой экономики. Но, скорее всего, все-таки существенного финансового кризиса экономика сможет избежать", — сказала она в интервью Tinkoff Private Talks.

Юдаева напомнила, что инфляция сейчас замедляется во многих странах, что связано с изменением ситуации на рынке углеводородов.

"Цены на этом рынке очень сильно подскочили. Сейчас эти цены скорректировались вниз, в том числе из-за хорошей погоды. И инфляция начала снижаться — это дает возможность центральным банкам действовать не так резко. Если помните, ФРС начала с того, что поднимала ставки на 75 базисных пунктов. После нуля в течение многих лет это серьезный шок для рынка. Сейчас центральные банки могут действовать более медленно, аккуратно, взвешивать свои шаги, и это один из факторов, из-за которых серьезного финансового кризиса, скорее всего, удастся избежать, но замедление экономики будет", — указала она.

При этом на замедление глобальной экономики будет влиять и то, что она проходит определенную трансформацию: коронавирус и текущая геополитическая ситуация показали, что многие глобальные производственные цепочки неустойчивы к шокам в отдельных странах, уверена первый зампред ЦБ.

"Сейчас будет идти процесс перестройки производственных цепочек — в итоге он сделает экономику более устойчивой, но менее эффективной. Сейчас очень часто пишут про переход от just in time к just in case. То есть очень эффективная экономика, которая работает с колес, переходит к экономике, где есть запасы. Это устойчивее, но в моменте может быть менее эффективно", — подытожила Юдаева.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре говорила, что масштабного финансового кризиса в мировой экономике удастся избежать в случае повышения учётных ставок мировыми регуляторами, хотя они будут сдерживать экономический рост.