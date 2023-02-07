Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 2921
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 2921
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МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 2921 человека, получили ранения 15 834, передает агентство Anadolu со ссылкой управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
Ранее власти сообщали о 2379 погибших и более 14 тысяч раненых.
"Число погибших в результате землетрясений на юге Турции возросло до 2921 человека, 15 834 получили ранения", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям.