МОСКВА, 7 фев – ПРАЙМ. Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 2921 человека, получили ранения 15 834, передает агентство Anadolu со ссылкой управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD). Европа вздрогнула: что будет с турецким энергохабом после землетрясения

Ранее власти сообщали о 2379 погибших и более 14 тысяч раненых.

"Число погибших в результате землетрясений на юге Турции возросло до 2921 человека, 15 834 получили ранения", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям.