Маск: большинство не замечают опасности эскалации конфликта на Украине
Бизнесмен Илон Маск заявил, что большинство не замечают опасности эскалации конфликта на Украине
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что большинство людей не замечают опасности эскалации конфликта на Украине.
Такое мнение он высказал в ответ на пост в Twitter американского журналиста Люка Рудковского, на фоне заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о вероятности роста эскалации конфликта на Украине призвавшего "не устраивать третью мировую войну".
"Большинство не замечают опасности", — написал Маск.
Гутерреш заявил ранее, что перспективы достижения мира на Украине снижаются и растет вероятность дальнейшей эскалации. По его мнению, мир скатывается к "более широкомасштабной войне".