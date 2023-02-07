МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что большинство людей не замечают опасности эскалации конфликта на Украине. Маск посмеялся над сбитым американскими военными китайским аэростатом

Такое мнение он высказал в ответ на пост в Twitter американского журналиста Люка Рудковского, на фоне заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о вероятности роста эскалации конфликта на Украине призвавшего "не устраивать третью мировую войну".

"Большинство не замечают опасности", — написал Маск.

Гутерреш заявил ранее, что перспективы достижения мира на Украине снижаются и растет вероятность дальнейшей эскалации. По его мнению, мир скатывается к "более широкомасштабной войне".