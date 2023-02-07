МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в декабре вырос на 7 миллиардов долларов по сравнению с показателем ноября, до 68,5 миллиарда долларов, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. СМИ: США изучают возможность введения пошлины на алюминий из России

Соответствующие данные Бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует во вторник, 7 февраля, в 16.30 мск.

В 10.00 мск министерство экономики и технологий Германии опубликует данные о промпроизводстве в стране. Аналитики полагают, что в декабре показатель снизился на 0,7% к ноябрю.