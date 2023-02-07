Аналитики ждут роста дефицита торгового баланса США в декабре
DailyFX: дефицит торгового баланса США в декабре вырастет до 68,5 миллиарда долларов
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в декабре вырос на 7 миллиардов долларов по сравнению с показателем ноября, до 68,5 миллиарда долларов, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.
Соответствующие данные Бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует во вторник, 7 февраля, в 16.30 мск.
В 10.00 мск министерство экономики и технологий Германии опубликует данные о промпроизводстве в стране. Аналитики полагают, что в декабре показатель снизился на 0,7% к ноябрю.