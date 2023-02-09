МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Сенаторы предлагают продлить на полгода – до 1 сентября, право арендатора земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, требовать продления аренды на три года без предварительных условий, что позволит поддержать российских предпринимателей. В Совфеде отметили пользу от больших золотовалютных резервов для России

Законопроект направлен на заключение в правительство РФ.

В соответствии с принятыми ранее поправками в законодательство, "до 1 марта 2023 года арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, вправе потребовать от арендодателя заключения дополнительного соглашения к договору аренды такого участка, предусматривающего увеличение срока действия договора аренды до 3 лет, независимо от оснований заключения договора аренды, наличия или отсутствия задолженности по арендной плате", — говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

Сенаторы предлагают продлить действие меры поддержки до 1 сентября 2023 года.

При этом оговаривается, что на дату обращения арендатора с указанным требованием срок действия договора аренды земельного участка не истек, либо арендодателем не заявлено в суд требование о расторжении договора аренды. Кроме того, на дату обращения арендатора с соответствующим требованием не выявлены в рамках государственного земельного надзора нарушения законодательства РФ.

Глава экономического комитета Совфеда, соавтор документа Андрей Кутепов пояснил РИА Новости, что данные меры были предложены с "целью обеспечения возможности субъектам предпринимательской деятельности продлить действующий договор аренды земельного участка", что обеспечит возможность и далее пользоваться участками, договор аренды по которым истекает в 2022 году.

Сенатор напомнил, что в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, который принят в первом чтении и направлен на сокращение оснований для отказа продления договора аренды земельного участка в рамках антикризисных мер поддержки предпринимательства.

"Реализация данной инициативы (сенаторов) позволит сохранить отчисления в бюджеты, не увеличивая его расходную часть, создаст устойчивую среду для сохранения малого бизнеса, увеличит гарантии предпринимателей относительно ведения бизнеса, позволит сохранить рабочие места и доходы работающих в данном сегменте граждан, удержать потребительский спрос", — считает Кутепов.